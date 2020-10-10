39 человек заразились коронавирусом в Твери 10 октября

В Тверской области подтверждено 93 новых случая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба, на 10 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 39 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксирован 7051 случай заболевания коронавирусом.

4709 (+24) заболевших излечились от инфекции.

271 человек умер (+3).

2071 пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь - 2349

Кимры - 579

Конаковский район - 527

Ржев - 511

Калининский район - 329

Торжок - 333