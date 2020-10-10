39 человек заразились коронавирусом в Твери 10 октября

В Тверской области подтверждено 93 новых случая.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным регионального оперштаба, на 10 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 39 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксирован 7051 случай заболевания коронавирусом.
4709 (+24) заболевших излечились от инфекции.
271 человек умер (+3).
2071 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь - 2349
Кимры - 579
Конаковский район - 527
Ржев - 511
Калининский район - 329
Торжок - 333
Графика: ПТО.