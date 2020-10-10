В Тверской области создано министерство культуры

В областном правительстве появилось еще одно министерство. Фото: ПТО

Итак, в областном правительстве появилось еще одно ведомство - министерство культуры. Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о его создании.

В структуру министерства культуры Тверской области вошли региональный Комитет по делам культуры и Архивный отдел.

Губернатор объявил о создании нового регионального ведомства 6 октября на заседании областного правительства во время обсуждения реализации нацпроекта «Культура» в Верхневолжье.

Игорь Руденя тогда выразил уверенность в том, что создание министерства ведет к полной перезагрузке сферы культуры в регионе.

- Новое ведомство - это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу - выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе, - пояснил тогда губернатор.