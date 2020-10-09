ФК «Тверь» обыграл ФК «Муром» – 2:1

ФК «Тверь» радуется победе над ФК «Муром». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Тверские футболисты, окрылённые домашней победой над ФК «Казанка», успешно сыграли на выезде в городе Муром с одноименной командой. Игра выдалась очень напряженной – муромцы не хотели уступать. Но все-таки даже «родные стены» стадиона имени Лосева им не помогли.

В первом тайме уже на 10 минуте стало ясно, что противостояние команд будет очень серьезным. Гости больше владели мячом, но и хозяева, муромцы, удачно контратаковали. На 33 минуте полузащитник навесил Ярославу Ивакину, который продолжил атаку по левому флангу, мяч оказался у защитника Артема Соболя. Последний удачно пробил с острейшего угла. 1:0 в пользу ФК «Тверь».

Во второй тайме тверичане ещё крепче держали мяч, уже в начале Ярослав Ивакин чуть не забил второй мяч. На 61 минуте в штрафной Игорь Турсунов перекинул мяч через вратаря, а Даниил Ерофеев мощным ударом замкнул атаку. Счёт стал 2:0 в пользу «Твери».

На 74 минуте удача улыбнулась и муромцам, они смогли забить с углового, который судья попросил повторить. Итог – 2:1 в пользу тверской команды.

Графика: группа в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tverfc.

На сегодняшний день на первом месте рейтинговой таблицы группы 2 ПФЛ всё также находится ФК «Олимп-Долгопрудный», но он сыграл вничью с «Казанкой», а «Тверь» выиграла. Теперь тверичане отстают от лидера всего на два очка.