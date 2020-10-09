В Твери отремонтировали 90 фасадов популярных зданий

В Твери отремонтировано 90 фасадов зданий Фото: ПТО

В Твери за год привели в порядок 90 фасадов зданий на популярных туристических направлениях. Это фасады зданий по Тверскому проспекту, улицам Советская, Крылова, Дементьева, Трехсвятская, Салтыкова-Щедрина, Вольного Новгорода, Софьи Перовской, проспектам Чайковского, Калинина и другим.

Еще 30 объектов планируют отремонтировать до конца 2020 года. Работа проводится по поручению губернатора Игоря Рудени.

- В областной столице необходимо уделять приоритетное внимание благоустройству, развитию общественных пространств, ремонту фасадов, тротуаров и других востребованных у жителей и гостей города объектов, - считает глава региона.

Вместе с тем, по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Твери и городах Верхневолжья в течение четырех лет планируется благоустроить 277 общественных пространств и 70 дворов в муниципалитетах региона.