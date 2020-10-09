Производственный кооператив в Тверской области торговал сомнительном мясом

Нарушения выявил Россельхознадзор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверку на производственном кооперативе в Кимрах провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области. Пробы мясной продукции были направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию.

В ходе исследования установлено, что в полуфабрикатах индейки - бедрах, голенях, крыльях и филе превышены показатели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

- Показатель КМАФАнМ позволяет оценивать уровень санитарно-гигиенических условий социальной сферы на производстве, выявлять нарушения режимов хранения и транспортировки продукта, - отмечают в ведомстве. - Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.