Две площади и территории ДК оборудуют камерами видеонаблюдения в Твери

Площади оборудуют системами видеонаблюдения Фото: администрация Твери
Администрация Твери провела электронные аукционы по выбору подрядчиков на установку средств антитеррористической защищённости площадей Пушкина и Славы и территорий у ДК посёлков Сахарово и Элеватор.
В перечень работ входит создание систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией людей. Видеонаблюдение будет вестись круглосуточно с сохранением видеозаписи с регистрацией даты и времени.
Система оповещения и управления эвакуацией будет сопряжена с региональной системой централизованного оповещения населения.
В общей сложности на четырех площадях будет установлено 22 камеры и 28 громкоговорителей, управляемых из единого центра.
В ближайшие дни будут определены победители, с которыми будут заключены контракты на проведение работ.