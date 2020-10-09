Две площади и территории ДК оборудуют камерами видеонаблюдения в Твери

Площади оборудуют системами видеонаблюдения Фото: администрация Твери

Администрация Твери провела электронные аукционы по выбору подрядчиков на установку средств антитеррористической защищённости площадей Пушкина и Славы и территорий у ДК посёлков Сахарово и Элеватор.

В перечень работ входит создание систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией людей. Видеонаблюдение будет вестись круглосуточно с сохранением видеозаписи с регистрацией даты и времени.

Система оповещения и управления эвакуацией будет сопряжена с региональной системой централизованного оповещения населения.

В общей сложности на четырех площадях будет установлено 22 камеры и 28 громкоговорителей, управляемых из единого центра.

В ближайшие дни будут определены победители, с которыми будут заключены контракты на проведение работ.