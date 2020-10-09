С начала года в Тверской области утонули 22 человека

Инспекторы ГИМС напоминили гражданам о безопасности на воде Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области инспекторский состав ГИМС МЧС России проводит надзорно-профилактическую деятельность на воде и напоминает рыбакам и судовладельцам, а также гражданам, собирающимся на отдых к водоему, о соблюдении мер безопасности.

По статистике ведомства, с начала года на водоемах Верхневолжья утонули 22 человека.

Инспекторы обращают внимание, что опасно находится у воды, управлять маломерным судом в состоянии опьянения, необходимо иметь в лодках спасательные жилеты и надевать средство спасения при выходе на водоем.

Нарушителям грозит административный штраф.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.