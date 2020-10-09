В Кувшиновском районе Тверской области закрылось подразделение Фонда соцстрахования

Не забывайте о том, что многие вопросы можно решить дистанционно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кувшиновском районе Тверской области закрылось местное подразделение Фонда социального страхования. Теперь жители Кувшиновского района в будут обслуживаться в Твери. Об этом сообщает Тверское региональное отделение Фонда соцстраха.

По вопросам представления сведений для начисления и выплаты пособий кувшиновцам следует звонить по телефонам: 8 (4822) 78-79-31, 35-57-73.

Тверское отделение Фонда соцстрахования находится по адресу: 170008,Тверь, Ротмистрова, 31. Чтобы лишний раз не ездить в Тверь, помните: многие вопросы можно решить через портал Госуслуг или офисы МФЦ. Консультации специалистов фонда на данную тему можно получить по телефону: (4822) 34-96-58 или на сайте Тверского отделения ФСС.