Всероссийские соревнования по дзюдо пройдут в Твери

Соревнования пройдут 12 октября Фото: администрация Твери

12 октября в ФОК имени Султана Ахмерова на ул. Левитана, 87 в Твери пройдут всероссийские соревнования по дзюдо памяти первого президента Тверской городской федерации дзюдо Валерия Перминова и мастера спорта международного класса Юлдаша Базарова.

В состязаниях примут участие мужчины и женщины 2001 года рождения и старше, имеющие первый спортивный разряд.

Аккредитация, взвешивание участников и жеребьевка состоятся 11 октября в 11:00.

Соревнования начнутся 12 октября в 10:00. Торжественное открытие - в 12:00.