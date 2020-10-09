"Контроль трезвости" пройдет в Тверской области в выходные

На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Кирилл ЧАЩИН

В предстоящие выходные, с 9 по 11 октября, на территории Тверской области Госавтоинспекция проведет мероприятие "Контроль трезвости". Рейд пройдет с целью профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

По статистик за 9 месяцев 2020 года в Тверской области зарегистрировано 218 "пьяных" ДТП, в которых 36 человек погибли и 287 получили травмы.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефону "102" .