В Тверской области разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Василиса Гавриченко пропала 7 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении 10-летней Василисы Гавриченко поступило в СУ СК РФ по Тверской области 9 октября.

Родственники пропавшей сообщили, что 7 октября она ушла из дома в деревне 1-е Мая Конаковского района и до настоящего времени не вернулась.

- По данному факту следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Осуществлен выезд по месту жительства малолетней следственно-оперативной группы, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы. Организованы поисковые мероприятия.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.