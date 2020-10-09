Житель Тверской области прятал в подвале крупную партию наркотиков

Мужчина хранил дома более 340 г наркотического вещества Фото: архив "КП"

К незаконному обороту наркотиков на территории Тверской области оказался причастен 40-летний житель Торжокского района.

Подозреваемый сбыл двум лицам наркотическое вещество растительного происхождения. Мужчину задержали по месту жительства. При обыске были обнаружены контейнеры и пакеты с измельченным веществом, а в подвальном помещении - части высушенного растения общей массой 340 грамм, что относится к крупному размеру.

По части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ведется следствие.