Как подорожали с начала года товары и услуги в Тверской области рассказал Тверьстат

Цены растут как на дрожжах - только успевай денежки отсчитывать! Фото: Анастасия ОСИПОВА

В сентябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го картофель в Тверской области подорожал на 26,1%, цитрусовые - на 17,5%, а в целом плодоовощная продукция выросла в цене на 10,6%.

Сахар-песок за тот же период стал дороже на 40,1%, крупы - на 24%. Макароны, чай, овощные консервы, мука, масло и мясные консервы выросли в цене на 3,2–7,1%. Чуть менее, но тоже подорожали за указанный период колбасы и сыры, алкоголь, рыба, сладости и хлеб.

Что касается непродовольственных товаров, за три квартала больше всего выросли в цене перевязочные материалы (9,3%), игрушки (6,5%), канцелярские товары (5,7%) и медикаменты (5,4%).

Среди услуг абсолютным лидером в росте цен являются услуги санаторно-оздоровительные. Они в среднем стали дороже на 45,4%. Взлетели цены также на ремонт бытовой техники (5,4%), медицинские и ритуальные услуги (5% и 4,6% соответственно).