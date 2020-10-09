Пьяный мужчина стрелял по окнам жилого дома в Тверской области

Хулигана задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии Тверской области

В Тверской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из пневматического пистолета по окнам жилого дома.

О происшествии сообщил 20-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что неизвестный гражданин стреляет по окнам его квартиры.

По прибытии на место, правоохранители установили, что хулиган находится в состоянии алкогольного опьянения.

33-летний злоумышленник - житель Зубцовского района - был задержан, оружие изъято.

- В результате противоправных действий повреждены все стекла в квартире потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области. - По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело.