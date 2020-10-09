На межмуниципальных автобусах госавтоинспекторы Тверской области снова выявили нарушителей

Восемь водителей привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции за период со 2 по 8 октября провели проверку водителей автобусов на межмуниципальны маршрутах Тверской области.

В ходе рейда проверено 54 автобуса, выявлено 8 нарушений. В частности, водители управляли автобусами при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.