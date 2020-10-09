Жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбление соседки

Женщина обозвала соседку оскорбительными словами Фото: Мария ЛЕНЦ

37-летняя жительница села Ильинское Кимрского района, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, повздорила со своей 55-летней соседкой, из-за того, что последняя регулярно высказывала негативное отношение членам ее семьи.

Недовольная девушка высказала в адрес женщины оскорбления и нецензурные выражения, унижающие ее честь и человеческое достоинство.

По решению прокурора нарушительница заплатит административный штраф.

Постановление не вступило в законную силу.