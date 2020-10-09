В Тверской области начали делать прививки от коронавируса

В Твери начали прививать от коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Областное правительство сообщает, что в Тверь поступила первая партия отечественной вакцины Гам-КОВИД-Вак, которая разработана в Научно-исследовательском Центре имени Гамалеи. Мало того, пятерым желающим уже сделали прививки от коронавируса.

Напомним, что 7 октября в телеэфире губернатор Игорь Руденя объявил, что первыми вакцинировать будут медиков - 35 человек.

Одна из них - заведующая пульмонологическим отделением №2 Областной клинической больницы Мария Бачурина.

- Учитывая то, что мы работаем с коронавирусной инфекцией с апреля, мы понимаем специфику заболевания и возможных осложнений, – отметила медик.

- Вакцина начинает действовать примерно через две недели. Все это время пациент должен проводить регулярную термометрию. Если температура поднимается, то следует принять жаропонижающие препараты или же обратиться к врачу, - прокомментировала врач-терапевт ОКБ Светлана Шарапова.

Первым желающим медикам уже делают прививки. Фото: ПТО

По словам специалистов, повышение температуры – это допустимая и распространенная реакция при любом процессе вакцинации. Сигнал того, что организм начал выработку антител.

Процесс вакцинации строго регламентирован. Препарат должен храниться в специальных условиях, при низких температурах. Перед применением ампула достается из морозильника и 30 минут размораживается. Только после этого возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа – через три недели после первой прививки человеку внутримышечно вводят второй компонент.

Перед прививанием необходимо пройти обследование на наличие напряженного иммунитета к Covid-19 – сдать анализ крови на иммуноглобулины класса G и M. Прививки делают только людям, у которых в организме отсутствуют антитела.