В Твери проводят противоаварийные работы в парке «Воксал». Фото: ПТО.

В настоящий момент вокруг парка с уникальными зданиями начала XX века поставили ограждение и установили камеры наблюдения по периметру. Территорию зелёной зоны расчистили от зарослей. По новой концепции, тут будет располагаться культурный центр.

По замыслу в парке «Воксал» будет создана площадка для концертов и выставок. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу создать флагманский культурный проект в регионе. В ближайшее время будут проводить противоаварийные работы в зданиях на территории парка, сейчас их на время закрыли фальшфасадами.

– На берегу Волги, в центре города Твери, должна появиться не просто территория, открытая для посещения, но интересное и современное пространство», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, когда посещал парк.

По новому проекту, памятник архитектуры – здание больницы – сохранят, а также дадут возможность проводить в парке культурные мероприятия. «Воксал» ведёт свою историю с 70-х годов XVIII века. Многие дубы здесь растут не одну сотню лет. В начале XIX века этот уголок Твери посещал император Александр I.