Мужчина лишился телефона после визита в кафе в Тверской области

Злоумышленницу вычислили по камерам видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже телефона обратился 31-летний житель Кимр. Мужчина сообщил, что оставил его без присмотра в местном кафе, а потом не смог найти. Ущерб составил 15 000 рублей.

На месте полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя жительница города Кимры. Женщину доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном и вернула похищенное.

За кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.