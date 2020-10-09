Уличный грабитель отобрал сумку у прохожей в Тверской области

Сумку вернули владелице Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 55-летняя жительница Нелидово. Женщина сообщила, что стала жертвой уличного грабителя. Неизвестный мужчина, применив силу, вырвал из ее рук сумку и скрылся.

На розыск злоумышленника были ориентированы патрульные службы.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 23-летний местный житель.

Похищенную сумку нашли и вернули хозяйке.

За грабеж фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под стражей.