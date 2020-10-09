Прокуратура завершила проверку по факту гибели трех подростков в ДТП в Тверской области

Прокуратура провела проверку по факту гибели детей в ДТП Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области завершила проверку по факту гибели трех подростков в ДТП в Калязинском районе.

Напомним, авария произошла в ночь на 29 июля на автодороге Рыбинск-Череповец, рядом с деревней Сосенки. Водитель на "Опеле" совершал обгон по встречной полосе и столкнулся со скутером, на котором ехали трое подростков: одному было 15 лет, двум другим - 14. Все трое погибли.

- Незадолго до случившегося погибшие с разрешения родителей катались на мотоциклах совместно с четырьмя детьми, один из которых не имел права на управление транспортным средством, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки в отношении троих законных представителей подростков вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Родители оштрафованы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Также, в связи с непринятием мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, детского травматизма директора образовательных организаций, в которых обучались школьники, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних привлечены к дисциплинарной ответственности.

По факту ДТП отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре области.