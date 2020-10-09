32 человека заразились коронавирусом в Твери 9 октября

В Тверской области подтверждено 86 новых случаев Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 9 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции, 32 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6958 человек.
4685 заболевших излечились от инфекции. 268 человек умерли (+2).
2005 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2310 (+32 за сутки)
Кимры 576 (+2)
Конаковский район 525 (+4)
Ржев 507 (+2)
Торжок 329 (+5)
Калининский район 328 (+3)
Лихославльский район 252
Вышневолоцкий городской округ 238 (+7)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО