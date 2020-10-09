МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном дожде

В Тверской области пройдут дожди Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в течение дня 9 октября, в регионе ожидаются сильные дожди.

При этом будет тепло, днем - до +15 градусов.

Дождливыми будут и выходные, но к началу рабочей недели осадки прекратятся.

МЧС напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при сильном дожде и ветре следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.