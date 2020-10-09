В Тверской области в лобовом столкновении погиб пьяный водитель. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Торжокском районе 57-летний водитель ВАЗ 2106, будучи нетрезвым, выехал на встречку и врезался в ВАЗ 2110, за рулём которого был 64-летний автомобилист. В результате пьяный водитель получил переломы ребер, а затем в машине «скорой» скончался. У второго водителя диагностировали переломы ног.

При этом водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не был пристёгнут. Врачи не смоги довезти его до больницы.

Всего в Тверской области за 8 октября произошло 7 дорожных происшествий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. В том числе, в Твери произошло 3 ДТП, в которых травмировались пять человек.