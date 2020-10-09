Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Твери из-за ужесточения масочного режима оштрафовали торговые центры

Магазины посещают сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими
Семён ЛЕГКОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Твери из-за ужесточения масочного режима оштрафовали торговые центры. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области/69.rospotrebnadzor.ru.

В Твери из-за ужесточения масочного режима оштрафовали торговые центры. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области/69.rospotrebnadzor.ru.

В Твери проходят рейды по торговым центрам по поводу того, как соблюдаются меры профилактики коронавируса. Полицейские и специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения. Это касается измерения температуры у сотрудников, дезинфекции помещений и разметки расстояния социальной дистанции в интерьере.

Организациям выдали предписания устранить нарушения. Контролировать их выполнение будет Роспотребнадзор.

Кроме того, на тех сотрудников, которые работали без маски, составили административные протоколы.

Подобные мероприятия будут проходить регулярно.

Коронавирус в Твери 2020: последние новости