В Твери из-за ужесточения масочного режима оштрафовали торговые центры. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области/69.rospotrebnadzor.ru.

В Твери проходят рейды по торговым центрам по поводу того, как соблюдаются меры профилактики коронавируса. Полицейские и специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения. Это касается измерения температуры у сотрудников, дезинфекции помещений и разметки расстояния социальной дистанции в интерьере.

Организациям выдали предписания устранить нарушения. Контролировать их выполнение будет Роспотребнадзор.

Кроме того, на тех сотрудников, которые работали без маски, составили административные протоколы.

Подобные мероприятия будут проходить регулярно.