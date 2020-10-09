Мужчина, нуждающийся в медпомощи, пропал в Твери. Фото: группа в соцсетях «ВПСО Сова Тверь и Тверская область» – ВК/poisk_tver.

Тверичанин Александр Иванов 1961 года рождения ушёл 8 октября, как указывают поисковики отряда «Сова», «с адреса улица 15 лет Октября» и пропал. Мужчина нуждается в медицинской помощи. В настоящий момент о его местонахождении ничего не известно.

В ориентировке указаны такие приметы: рост 1,7 м, худощавое телосложение, короткие черные волосы с сединой, темные глаза. Мог быть одет в зелено-желтый свитер, темно-зеленую футболку и темные брюки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Иванове, просят сообщаться по телефонам +7-952-091-79-75, +7-952-068-45-87 или 112. Уточняется, что поисковикам из «Совы» нужна помощь волонтеров. Информацию о других поисковых операциях можно найти в соцсетях.