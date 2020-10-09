Медведи съели тонну яблок в Тверской области

Медведи съели тонну яблок за пять дней в Тверской области. Фото: группа в соцсетях «Центра спасиния медвежат-сирот» – ВК/obrcrussia.

Медвежата-сироты, которые находятся на реабилитации в уникальном Центре спасения в Торопецком районе Тверской области, продолжают готовиться к зиме. Основные лакомства для косолапых в этот период – овёс, яблоки и рябина. На этот раз руководство Центра поделилось в официальной группе в соцсетях видео, как медведи едят яблоки.

За пять дней медведи, которые готовятся к спячке, съели тонну этого фрукта. Судя по количеству угощения, мохнатые активно жируют.

– Мохнатая команда съедает все до последнего яблочка и заметно прибавляет в весе, – написала в социальных сетях биолог Екатерина Пажетнова.

Обычно за все время кормления до выпуска медвежатам доставляют до 10 тонн яблок.

Биолог Екатерина Пажетнова: «Мохнатая команда съедает все до последнего яблочка и заметно прибавляет в весе». Фото: группа в соцсетях «Центра спасиния медвежат-сирот» – ВК/obrcrussia.

В этом сезоне под опекой Центра находились 18 медведей из семи регионов страны, которые по той или иной причине остались без матери. Напомним, что в середине сентября трое воспитанников Балу, Буян и Боня отправились в естественную среду обитания в Ленинградской области.