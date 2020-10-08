Участники банды "волков" останутся в СИЗО еще на месяц в Тверской области

Агеев и Осипов еще месяц проведут в СИЗО Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тверской областной суд до 7 ноября 2020 года продлил срок содержания под стражей Александру Агееву, Александру Осипову, обвиняемым в совершении убийств.

Напомним, оба подсудимых причастны к действующей в 90-е годы а территории тверской области криминальной группировке "Тверские волки". Ранее киллеры были приговорены к пожизненному сроку. Во время отбытия наказания вскрылись другие их преступления.

Кроме того, Александр Агеев был замешан в убийстве певца Михаила Круга. Расследование уголовного дела об убийстве шансонье было завершено в сентябре прошлого года.

Также Тверским областным судом продлен срок содержания под стражей Ярослава Соболева. Также обвиняемого в убийствах.

- Уголовное дело в отношении Агеева, Осипова, Соболева, а также еще трех фигурантов направлено в прокуратуру Тверской области для принятия решения в порядке ст. 221 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе Тверского областного суда.