Больше ста спортсменов в Тверской области получат стипендию губернатора

Больше всего получателей стипендий - 46 человек - заявлено в гребле на байдарках и каноэ. Фото: администрация Твери

В Тверской области определены спортсмены и параспортсмены взрослых, молодежных и юношеских сборных России, которые будут получат в 2020 году ежемесячные губернаторские стипендии. Об этом сообщает областное правительство.

По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка спортсменов является важным направлением развития физической культуры и спорта в регионе.

Стипендии в размере 11 тыс. рублей получат 33 спортсмена, включенные в сборные по программам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Выплаты по 7,5 тыс. - 10 резервистов сборных. Стипендии по 4,5 тыс. - 44 атлета, чей вид спорта не включен в данные программы. По 5,7 тыс. - 42 юниора.

Больше всего получателей стипендий - 46 человек - заявлено в гребле на байдарках и каноэ. Лидируют также гребной спорт, спорт глухих, легкая атлетика. Кроме того, в числе получателей спортсмены, занимающиеся всестилевым каратэ, перетягиванием каната, судомодельным спортом, шашками, лыжными гонками.

Для поддержки профессионального спорта в регионе также введено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж - не менее 20 лет.