В «неделю молитвы» заключенные молятся ежедневно. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Неделя молитвы» стартовала в исправительных учреждениях Тверской области. Это Всероссийская акция - особая форма тюремного служения, которая проводится в местах лишения свободы для тех, кто содержится под стражей.

В «неделю молитвы» заключенные молятся ежедневно. Причем вероисповедание значения не имеет. Главное - чтобы, посвящая себя молитве, «сидельцы» располагались к милосердию, состраданию, добрым мыслям.

Как сообщает Тверская епархия, каждый день посвящается определенной молитве. В первый молятся о правосудии, во второй - о тех, кто исполняет наказания, в третий - о жертвах преступлений, в четвертый заключенные каются в совершенном и молятся о себе. В день пятый молитвы посвящены родственникам заключенных, в шестой - семьям сотрудников уголовно-исправительной системы и семьям потерпевших. В седьмой, последний день «недели молитвы», молятся о священнослужителях, которые помогают заключенным.