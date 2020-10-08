Два ВАЗа столкнулись в Тверской области – у водителей переломы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Торжокском районе на 19 километре дороги «Торжок – Раменье» столкнулось двое «Жигулей». Водитель ВАЗ 2106 выехал на встречку и врезался в ВАЗ 2110. У того, кто появился на встречной полосе, обнаружены признаки алкогольного опьянения.

В итоге у первого водителя перелом ребер, а у второго – перелом ног.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что вождение в нетрезвом виде приводит к катастрофическим последствиям. Будьте бдительны, если заметили на дороге водителя, который мог сесть за руль нетрезвым, сообщайте об эти фактах по телефонам 02, 102 или 112.