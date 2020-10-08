Несладкая жизнь: сахар сильно подорожал в Тверской области

Тверьстат рассказал о динамике цен на продукты с 29 сентября по 5 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время любителям сладкого чая жизнь может показаться пресной: за последнюю отчетную неделю в Тверской области больше всего подорожал сахар-песок.

По данным Тверьстата, с 29 сентября по 5 октября цена на "сладкий яд" подскочила сразу на 9,4%. Килограмм сахара сейчас в среднем стоит около 39 рублей. Выросли в цене также подсолнечное масло (+3,2%), куриные яйца (+3,2%), баранина (+2,9%), творог (+2,5%), сливочное масло (+2,3%).

Сахар, кстати, можно заметить карамельками: они подешевели на 2,6%. Скинули в цене также яблоки (-7,8%), вермишель (-3,7%) и репчатый лук (-2,7%).