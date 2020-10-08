В Тверской области должны установить контроль за ценами на маски

В регионе вводится масочный режим в общественных местах. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что из-за роста случаев заражения коронавирусом с понедельника в Верхневолжье необходимо будет обязательно надевать маски в общественном транспорте, магазинах и других людных местах. В связи с этим губернатор Игорь Руденя дал распоряжение областному Минпромторгу контролировать наличие масок и других СИЗов в торговых точках и следить за ценами на них.

Сотрудники ведомства вместе с представителями надзорных органов будут проводить рейды по магазинам и торговым центрам.

Заявление о введении обязательного масочного режима губернатор сделал в четверг в прямом телеэфире.

- Сначала это будет переходный период с субботы до понедельника. А с понедельника – уже обязательное условие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающих торговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации, - сказал Игорь Руденя.