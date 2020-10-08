В Зубцовском районе Тверской области ввели карантин по бешенству

В Зубцовском районе ввели карантин по бешенству Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Случаи бешенства среди диких животных выявлены на территории села Погорело Городище в Зубцовском районе Тверской области. В связи с этим на территории нескольких улиц села и примыкающих к нему охотничьих угодьях вводится карантин по бешенству.

Ограничения будут действвать с 5 октября по 3 декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

В неблагополучных пунктах запрещается разведение собак и других животных, вывоз и ввоз животных на территорию и за ее пределы, а также торговля и проведение выставок.