В Твери изъяли более 114 тысяч пачек контрафактных сигарет. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Полиция установила, что 48-летний тверичанин наладил поставку поддельных табачных изделий, которые перепродавал в Твери и других муниципалитетах области. Дело расследовали оперативники совместно с сотрудниками из отдела экономической безопасности. При обыске у незаконного предпринимателя обнаружили крупную партию товара.

На складе, в грузовом транспорте и просто на земле на территории коттеджа полицейские обнаружили, в общей сложности, 114 тысяч немаркированных пачек сигарет. Без акцизных марок.

Как отмечают специалисты, их общая рыночная стоимость может превысить четыре миллиона рублей. Теперь подозреваемому грозит крупный штраф или тюремный срок до шести лет.