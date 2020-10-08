Сотрудники торговых центров Твери не соблюдают меры профилактики против коронавируса

Нарушители привлечены к ответственности Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области совместно с представителями Отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Тверской области проверили, как работники торговых центров Твери соблюдают обязательные меры профилактики коронавирусной инфекции.

- В ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения санитарного законодательства в части несоблюдения таких мер профилактики коронавирусной инфекции, как обязательная ежедневная термометрия сотрудников, дезинфекция поверхностей и отсутствие социальной разметки, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Работникам выданы предписания об устранении нарушений. За отсутствие масок на сотрудников торговых точек составлены протоколы об административной ответственности.

Напомним, что в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Распоряжением губернатора Игоря Рудени с 12 октября ношение масок становится обязательным для граждан при посещении общественных мест и в транспорте.