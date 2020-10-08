Пьяный водитель врезался в опору теплотрассы в Твери

В ДТП пострадали два человека Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)

Авария произошла днем, 8 октября, около дома №3 на Промышленном проезде в Твери.

Водитель на автомобиле "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в опору теплотрассы.

В результате ДТП пострадали два человека. Угрозы жизни нет.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.