Пожилой житель Тверской области пять лет наживался на кражах

Мужчина совершил 29 имущественных краж Фото: Олег ЗОЛОТО

Обвинительное заключение прокуратура вынесла в отношении 60-летнего жителя Конаковского района, совершившего на территории Тверской области 29 имущественных краж. Ценные вещи, инструменты, технику и одежду злоумышленник воровал из жилых домов и хозяйственных построек, расположенных на территории Эмаусского сельского поселения.

Общий ущерб составил 2 млн. 395 тыс. рублей.

Фигурант был здержан сотрудниками полиции. По месту жительства у него обнаружена и изъята часть нереализованного похищенного имущества на сумму более 1,5 млн рублей. Вещи вернули владельцам. Кроме того, в доме обвиняемого обнаружено незаконно хранившееся оружие.

Уголовное дело по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ направлено в суд.