В правительстве Тверской области произошли кадровые перестановки

В областном правительстве произошли вторые за день назначения. Фото: ПТО

Распоряжением губернатора Игоря Рудени и.о. зампреда правительства – руководителя аппарата правительства Тверской области назначен Алексей Скорый. Он сменил Артема Ажгиревича, который теперь - просто заместитель председателя правительства региона. В его зоне ответственности - вопросы транспортной отрасли, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Артем Ажгиревич является выпускником Московской академии экономики и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Также окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Повышал квалификацию в НИУ «Высшая школа экономики». С 1997 по 2007 годы работал в коммерческих организациях. Затем стал заместителем вице-президента – исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения «Союз машиностроителей России». В 2014 году Артему Ажгиревичу присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Алексей Скорый имеет диплом Государственной академии управления им. С.Орджоникидзе. Проходил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ, также окончил КПК РАГС при Президенте РФ по специальности «Менеджмент».

В 2001-2004 годы занимал руководящие должности в Департаменте АПК и продовольствия Минэкономразвития России. Затем четыре года работал в Департаменте госуправления, регионального развития и местного самоуправления Правительства РФ. С 2010 по 2012 год был первым заместителем гендиректора ОАО «Росагролизинг». Также являлся помощником первого заместителя тогдашнего Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова.

В 2012 году занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Артем Ажгиревич и Алексей Скорый. Фото: Коллаж из фотоснимков ПТО.

Напомним, что в этот же день, чуть ранее, губернатор назначил зампредом областного правительства министра финансов Марину Подтихову.