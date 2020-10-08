В Твери нарушителя ПДД выявили по видеозаписи в соцсети

Водитель заплатит штраф Фото: Кирилл ЧАЩИН

За нарушение правил дорожного движения тверские автоинспекторы привлекли к административной ответственности 30-летнюю женщину-водителя.

Нарушение было совершено 22 сентября в Смоленском переулке города Твери. Управляя автомобилем "Skoda Octavia", при выезде с пересечения проезжих частей, поворачивая налево, нарушительница выехала на полосу встречного движения. Видеозапись опубликовали очевидцы в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".

Автоинспекторам женщина пояснила, что такой путь ей указал навигатор, а сама она не смогла вовремя сориентироваться в дорожной обстановке.

В отношении женщины сотрудники ГИБДД составили административный материал. Она оштрафована на 5000 рублей.