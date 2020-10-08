Тверичанин хранил у себя дома боевой пистолет и 300 патронов. Фото: сайт wikipedia.org, автор – Vitaly V. Kuzmin.

Сотрудники регионального ФСБ изъяли у 38-летнего жителя Твери девятимиллиметровый пистолет системы Ярыгина «Грач» и более 300 патронов к нему. Лицензии на огнестрельное оружие тверичанину никто не выдавал.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Откуда у мужчины пистолет – в пресс-релизе областной Прокуратуры не уточняется.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде реального тюремного срока. Теперь обвиняемого ждёт два года в тюрьме.

Пока приговор не вступил в законную силу.