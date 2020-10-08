28 человек заразились коронавирусом в Твери 8 октября

В Тверской области подтвержден 81 случай коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным регионального оперштаба, на 8 октября 2020 года в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции, 28 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6872 человек.
4662 заболевших излечились от инфекции. 266 человека умерли (+3).
1944 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2278 (+28 за сутки)
Кимры 574 (+1)
Конаковский район 521 (+5)
Ржев 505 (+1)
Калининский район 325 (+1)
Торжок 324 (+2)
Лихославльский район 252
Вышневолоцкий городской округ 231 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО