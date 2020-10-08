8300 человек болеют ОРВИ в Тверской области

В регионе заболевших гриппом нет Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Статистику заболеваемости опубликовало Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

В настоящее время, по данным ведомства, в регионе заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

На 40 календарной неделе зарегистрировано 8,3 тыс. случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемиологического порога. Заболевших гриппом нет.

В Верхневолжье продолжается вакцинация против гриппа. На 7 октября привито более 209 тысяч человек, в том числе 50 тысяч детей.

Делать прививку специалисты рекомендуют всем группам населения, особенно детям с 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.