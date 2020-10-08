В Ржеве Тверской области на неопределенный срок отменили массовые мероприятия

В Ржеве отменили массовые мероприятия на октябрь Фото: ПТО

7 октября в администрации города Ржева состоялось заседание рабочей группы по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции, на котором было озвучено решение главы города Ржева Романа Крылова о переносе массовых культурных и спортивных мероприятий, запланированных на октябрь. Все они переносятся на более поздний, пока неопределенный срок, с учетом эпидемиологической обстановки.

В настоящее время в Ржеве все учреждения образования, культуры и спорта, а также предприятия и организации работают в штатном режиме с соблюдением всех рекомендаций по профилактике заболевания.

Напомним, что накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире сообщил, что с 12 октября на территории региона вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте и местах массового скопления людей - магазинах, торговых центрах, кинотеатрах и т.д.