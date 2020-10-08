У губернатора Тверской области появился новый заместитель

Марина Подтихова. Фото: ПТО

Распоряжением губернатора Игоря Рудени заместителем председателя правительства – министром финансов Тверской области назначена Марина Подтихова.

До этого она была просто министром финансов региона.

Как сообщает областное правительство, на новой должности Марина Подтихова будет курировать все вопросы финансового блока, в том числе осуществление госзакупок, а также тарифного регулирования.

Марина Подтихова окончила экономический факультет Тверского госуниверситета, прошла переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по программе «Мастер делового администрирования». Работала в финансовых подразделениях администрации города Твери, администрации региона, являлась руководителем регионального Управления Федерального казначейства по Тверской области.

Министром финансов в нынешнем областном правительстве была назначена в 2018 году.