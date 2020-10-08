За мошенничество будут судить начальника районного лесхоза в Тверской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы выяснили, что начальник Краснохолмского лесничества с января 2015 по май 2020 года заключал с сотрудниками фиктивные договоры на уборку и дежурство в административном здании. Кроме того, лишь на бумаге трудоустраивали водителей. Деньги перечисляли на карты, формально принадлежащие фиктивно трудоустроенным, а на деле находящиеся у обвиняемого.

За время расследования следователи провели несколько судебных экспертиз, допросили свидетелей, проанализировали документацию. Действиям чиновника дали всестороннюю юридическую оценку.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Теперь уголовное дело будет рассматривать суд.