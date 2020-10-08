В Тверской области в "пьяных" ДТП погибли 36 человек

39 нарушителей привлечены к ответственности в Конаковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области озвучила статистику "пьяных" ДТП за 9 месяцев 2020 года.

За истекший период на территории региона по вине водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения зарегистрировано 218 ДТП, в которых 36 человек погибли и 287 получили травмы.

- За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4020 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в ведомстве.

7 октября в Конаковском районе состоялось профилактическое мероприяти "Контроль трезвости", за время рейда к ответственности за различные нарушения, в том числе за управление автомобилем в пьяном виде, привлечено 39 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нарушителях по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).