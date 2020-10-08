В Тверской области заблокировали сайты по продаже капканов и ловушек

Доступ к сайтам заблокирован по решению суда Фото: архив "КП"
Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже ловушек, силков и капканов.
Доступ к ресурсам являлся свободным, регистрация на сайте не требовалась.
По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлены исковые заявления с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.
Доступ к интернет-страницам заблокирован.