Женщина на иномарке опрокинулась в кювет в Тверской области

Пострадавшую доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 7 октября, на 21-м км автодороги Глазково – Мухино, Калининского р-на, Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 26-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "SsangYong", неправильно выбрала скорость движения, потеряла контроль над управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля получила телесные повреждения и была доставлена в горбольницу №4 г. Твери.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности транспортного средства, дорожные условия.