В Твери откроется выставка картин из коллекции Андрея Цуркана. Афиша: сайт Тверской галереи имени Зверькова/tvergallery.ru.

Выставка произведений тверских художников, которые находятся в частном собрании общественного деятеля и мецената Андрея Цуркана, откроется 8 октября. Экспозиция получила говорящее название «Художников друг и помощник». Коллекционер собирает картины не только тверских художников второй половины XX века, но и работы современников.

Как отмечает искусствовед Анастасия Лебедева, не каждый любитель искусства умеет сформировать достойную коллекцию; а её наполнение может многое рассказать о своём владельце. Для того, чтобы стать коллекционером нужны знания направлений живописи, «насмотренный глаз» и уважение к трудам художников. На выставке будут представлены как давние приобретения, так и новинки.

В коллекции Андрея Цуркана, известного в научной, педагогической и благотворительных сферах города, находятся пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые работы кисти Подрябинникова, Волкова, Шумилова, Москаева, Дубова, Дочкина, Запруднова, Солодова, Смирнова.

В списке работ также числятся полотна современных членов Тверского отделения Союза художников России. В том числе, представителей «старшей школы».

На экспозиции среди живописных работ «акцентными» станут графические творения Светогорова, Благовещенского, Федорова, Клюшина, Самойлова, Юги, Перлова, Полянского и др. Они различны по технике и изобразительному языку.

Особое место в коллекции занимают пейзажи. В этом жанре будут выставлены картины таких мастеров, как Тикунов, Голубцов, Семенов, Савельев, Зыбин, Усачев, Столяров. Эти творцы развивают традиции лирического пейзажа второй половины XIX века.

Современные тенденции в живописи будут представлены картинами Гершфельда, Дмитриева, Царева, Федорова, Анисимова, Войтова, Снегирева. В них сочетаются новаторство и традиции.

Андрей Цуркан помогает публиковать материалы о мастерах, финансово поддерживает художников, попавших в трудную жизненную ситуацию и их семьи, организует показы.

Выставка «Художников друг и помощник» продлится до 20 ноября.